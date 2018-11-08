Житель Кузбасса избил врача после смерти супруги

Женщина впала в кому после кесарева сечения. Родственники винят в произошедшем персонал больницы.

Житель Кузбасса устроил драку с главврачом больницы после смерти жены. В июне женщина поступила в роддом, однако после кесарева сечения перенесла клиническую смерть и впала в кому, а 3 ноября умерла.

После этого супруг избил главврача Тисульской больницы, где производилось кесарево сечение. По некоторым данным, в избиении принимали участие и другие родственники. Ситуацию прокомментировала заместитель губернатора Кемеровской области Елена Малышева.

— Самосуд — это не метод современного цивилизованного общества, — приводит слова Малышевой "VSЁ24.ru".

Замгубернатора также отметила, что причины трагедии ещё не установлены, однако допустила вероятность врачебной ошибки.

В настоящее время расследованием смерти роженицы занимается Следственный комитет РФ. Известно, что родственники погибшей уже принесли извинения главному врачу.