В Росгвардии готовы обсуждать вопрос об охране школ сотрудниками ведомства

Росгвардия не получала предложений принять участие в разработке проекта закона по охране школ, но ведомство готово обсуждать этот вопрос в любом формате. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя Федеральной службы войск национальной гвардии России Валерия Грибакина.

— Наши представители правовых подразделений, вневедомственной охраны, других заинтересованных служб готовы участвовать в обсуждении этих вопросов в любых форматах, — сказал он.

Ранее стало известно, что в Госдуму России внесён законопроект, согласно которому сотрудники Росгвардии должны будут заниматься охраной образовательных учреждений.

Такое решение было принято после трёх резонансных ЧП в российских школах, которые произошли с начала текущего года — в Перми 15 человек пострадали после драки с поножовщиной, семь человек пострадали в Улан-Удэ после нападения девятиклассника, 21 человек погиб в Керчи от стрельбы и взрыва бомбы, которые устроил студент четвёртого курса.

С предложением передать школы под охрану Росгвардии выступила ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.