Появились фото с места жёсткой посадки самолёта Ан-2 в лесу под Архангельском

Лайф публикует фото с места жёсткой посадки самолёта Ан-2 в лесном массиве в Архангельской области. Как видно на снимках, борт получил значительные повреждения.
Всего на борту самолёта находилось 11 взрослых пассажиров, восьмимесячный ребёнок и два члена экипажа.
Как стало известно Лайфу, три человека получили травмы.
- Тимофей У., 2018 г. р.
- Нечаев А., 1967 г. р.
- Нечаева В., 1962 г. р.
Ранее сообщалось, что пассажиры были эвакуированы в аэропорт Талаги.
Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на и ).
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