Появились фото с места жёсткой посадки самолёта Ан-2 в лесу под Архангельском

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Появились фото с места жёсткой посадки самолёта Ан-2 в лесу под Архангельском

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Известно, что при ЧП пострадали три человека, в том числе и восьмимесячный малыш.

Лайф публикует фото с места жёсткой посадки самолёта Ан-2 в лесном массиве в Архангельской области. Как видно на снимках, борт получил значительные повреждения.

<p>Фото: © L!FE.</p>

Всего на борту самолёта находилось 11 взрослых пассажиров, восьмимесячный ребёнок и два члена экипажа.

<p>Фото: © L!FE.</p>

Как стало известно Лайфу, три человека получили травмы.

  • Тимофей У., 2018 г. р.
  • Нечаев А., 1967 г. р.
  • Нечаева В., 1962 г. р.

<p>Фото: © L!FE.</p>

Ранее сообщалось, что пассажиры были эвакуированы в аэропорт Талаги.

<p>Фото: © L!FE.</p>

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).

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