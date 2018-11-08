В Петрозаводске гружёный КамАЗ протаранил пешеходов — видео

Гружённый каменными блоками КамАЗ протаранил людей на пешеходном переходе в Петрозаводске. ЧП запечатлели городские камеры, видео опубликовано на Youtube-канале "ДТП Петрозаводска и Карелии".
Предварительно установлено, что у грузовика отказали тормоза. При наезде пострадала одна женщина. Её госпитализировали.
Как видно на кадрах, транспортное средство не сразу остановилось даже после того, как протаранило пешеходов. На месте сейчас работают правоохранительные органы, обстоятельства ЧП устанавливаются.
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