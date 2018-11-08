"Вопросов больше, чем ответов". Песков оценил угрозы США по поводу новых санкций

В Вашингтоне заявили, что Россия якобы не выполнила требования в рамках дела Скрипалей, в связи с чем введение второго пакета ограничений не за горами.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на заявление Госдепа по поводу новой волны антироссийских санкций. По словам представителя Кремля, пока не понятно, какие сферы могут попасть под ограничения и сможет ли это как-то повлиять на анонсированную встречу Владимира Путина и Дональда Трампа в Аргентине. Ответов на многие вопросы, по словам Пескова, пока нет.

— Буквально на днях Госдеп заявил, что вот эта так называемая вторая волна санкций будет подготовлена, будет введена. Какой она будет, мы посмотрим, будет ли она способна как-то негативно сказаться на перспективе двусторонней встречи, тоже посмотрим, — заявил пресс-секретарь президента в эфире телеканала "Россия 24". — То есть пока вопросов больше, чем ответов.

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что Россия не выполнила требования в рамках дела Скрипалей, в связи с чем не исключено введение второго пакета санкций против РФ. В российском кабмине сообщили о готовности поддержать отечественные компании, которых коснутся ограничения, а Кремль назвал возможные ограничительные меры США незаконными.