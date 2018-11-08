Еврокомиссия улучшила прогноз по росту экономики в России

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Еврокомиссия улучшила прогноз по росту экономики в России

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Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий

Эксперты высоко оценили налоговую и монетарную политику, проводимую властями страны.

Еврокомиссия улучшила прогноз экономического роста России на следующие два года. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте организации.

— Экономический рост в России в 2018 году составит 1,7%, в 2019-м — 1,6%, в 2020-м — 1,8%, — отмечается в сообщении.

По данным экспертов, восстановление экономики происходило постепенно, по мере того, "как власти проводили жёсткую монетарную и налоговую политику". В Еврокомиссии предполагают, что экономическое развитие в России продолжится, поскольку для этого государство уже создало благоприятные условия. Цифры в новом прогнозе относительно предыдущего выросли в среднем на 0,1%.

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