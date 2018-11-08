В российских колониях могут запретить сотовую связь

Несмотря на то что заключённые имеют право разговаривать по стационарному телефону под присмотром сотрудников колонии, мобильные телефоны продолжают попадать в тюрьмы.

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) планирует запретить сотовую связь на территории исправительных учреждений. Об этом рассказал замглавы ведомства Валерий Бояринев.

По словам Бояринева, данная инициатива обсуждается с Минкомсвязи и требует внесения изменений в некоторые существующие реестры. Он добавил, что решать данный вопрос совместно с операторами сотовой связи нет никакого смысла, поскольку главная задача для них — получение прибыли.

— Это возможно только через внесение изменений в законодательство. Глушилки могут быть, но угнаться за развитием средств мобильной связи очень тяжело, были 2G, 3G, 4G, и каждый тип связи требует своего решения проблемы блокирования, — приводит его слова "Известия".

Также, по словам Бояринева, за первые шесть месяцев нынешнего года было конфисковано около 10 тысяч мобильных телефонов, которые предназначались для заключённых. Несмотря на имеющееся у них право на 15-минутный телефонный разговор под присмотром администрации.