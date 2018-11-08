Песков заявил о возможной "пробуксовке" решения вопросов ДРСМД

Соединённые Штаты намерены выйти из соглашения, поскольку считают, что Россия якобы его нарушает.

Решение проблем Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также региональных конфликтов без обсуждения на высоком российско-американском уровне обречено на пробуксовку. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— И можно предположить, что до того момента, как состоится в Аргентине "Двадцатка", этот багаж ещё расширится, станет ещё больше проблем, поэтому все находятся в ожидании, — сказал Песков.

Как писал ранее Лайф, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о намерении Вашингтона выйти из Договора о РСМД, поскольку Москва якобы нарушает его. В Государственной думе же заявили, что США похоронили ДРСМД.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров также отмечал, что решение Вашингтона о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности может быть формализовано в течение одного-полутора месяцев.

Между тем президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова быстро и эффективно ответить на вероятный выход Штатов из соглашения.