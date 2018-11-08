Бортников назвал парадоксальной ситуацию с ключами шифрования Telegram

Директор ФСБ призывает продолжать работу по поиску понимания и консенсуса с руководством мессенджера.

Глава ФСБ Александр Бортников считает, что ситуация с ключами шифрования "Телеграма" парадоксальна и сложна именно из-за позиции со стороны компании-собственника мессенджера.

— Если мы говорим о "Телеграме", то хотелось бы сказать, что ситуация сложная с точки зрения понимания собственниками компании необходимости оказания содействия структурам, борющимся с терроризмом, — отмечает директор Федеральной службы безопасности.

Бортников пояснил, что руководители "Телеграма" утверждают, что доступ к ключам шифрования нарушит права пользователей, при этом они сами же говорят о том, что около пяти тысяч россиян, которые пользуются мессенджером, причастны к террористическим структурам.

— Тогда возникает вопрос — дайте, пожалуйста, нам эту информацию, чтобы мы её учитывали. Не дают же, как это ни парадоксально, — подытожил глава ФСБ.

Бортников призывает продолжать работу по поиску понимания и консенсуса в связи с этой ситуацией.

13 апреля текущего года Таганский суд Москвы удовлетворил иск о блокировке мессенджера в связи с отказом компании предоставить ключи шифрования. С того же момента Роскомнадзор начал работу по блокировке "Телеграма" в России, однако она не увенчалась успехом: мессенджер по сей день продолжает действовать в России, в том числе благодаря введённой им системе прокси-серверов, позволяющих обходить блокировку.