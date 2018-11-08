Финляндия не планирует исключать Россию из Совета Европы

Согласно уставу СЕ, если страна на протяжении двух лет не платит взносы, то комитет министров оставляет за собой право исключить страну из организации.

Вопрос об исключении России из Совета Европы не входит в планы Финляндии на время её председательства в данной организации. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МИД страны.

Финляндия будет находиться на посту председателя комитета министров Совета Европы с 21 ноября до конца мая следующего года. В дипведомстве добавили, что считают важным наличие у всех стран — членов организации доступа к конвенциям Совета Европы и Европейскому суду по правам человека.

Напомним, Россию могут исключить из числа государств — членов Совета Европы за неуплату взносов. Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что Москва не заинтересована в том, чтобы "находиться в СЕ только для того, чтобы платить".