Финляндия не планирует исключать Россию из Совета Европы

Вопрос об исключении России из Совета Европы не входит в планы Финляндии на время её председательства в данной организации. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МИД страны.
Финляндия будет находиться на посту председателя комитета министров Совета Европы с 21 ноября до конца мая следующего года. В дипведомстве добавили, что считают важным наличие у всех стран — членов организации доступа к конвенциям Совета Европы и Европейскому суду по правам человека.
Напомним, Россию могут исключить из числа государств — членов Совета Европы за неуплату взносов. Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что Москва не заинтересована в том, чтобы "находиться в СЕ только для того, чтобы платить".
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