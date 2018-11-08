Ryanair уволила шестерых сотрудников за фото, где они "спят" на полу

По мнению руководства, этот снимок наносит ущерб репутации компании и вообще является монтажом.

Авиакомпания Ryanair уволила шестерых сотрудников, опубликовавших в Интернете фото, где они лежат с закрытыми глазами на полу в аэропорту испанского города Малага. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент с фотографией произошёл в середине октября. В тот день 24 члена экипажа из-за нелётной погоды провели почти всю ночь в комнате, где было только 8 пластиковых стульев. Кроме того, работникам так и не предоставили номера для отдыха, объяснив это большой загруженностью близлежащих гостиниц.

Позже в соцсетях появился снимок, на котором несколько сотрудников авиаперевозчика лежат с закрытыми глазами на полу. Руководство компании посчитало фотографию "наносящей ущерб репутации" и уволило всех присутствующих на ней.

Против такого решения Ryanair выступил профсоюз бортпроводников. По мнению организации, этой фотографией экипаж хотел выразить свой протест компании.