Ryanair уволила шестерых сотрудников за фото, где они "спят" на полу

Авиакомпания Ryanair уволила шестерых сотрудников, опубликовавших в Интернете фото, где они лежат с закрытыми глазами на полу в аэропорту испанского города Малага. Об этом сообщает Daily Mail.
Инцидент с фотографией произошёл в середине октября. В тот день 24 члена экипажа из-за нелётной погоды провели почти всю ночь в комнате, где было только 8 пластиковых стульев. Кроме того, работникам так и не предоставили номера для отдыха, объяснив это большой загруженностью близлежащих гостиниц.
Позже в соцсетях появился снимок, на котором несколько сотрудников авиаперевозчика лежат с закрытыми глазами на полу. Руководство компании посчитало фотографию "наносящей ущерб репутации" и уволило всех присутствующих на ней.
Против такого решения Ryanair выступил профсоюз бортпроводников. По мнению организации, этой фотографией экипаж хотел выразить свой протест компании.
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