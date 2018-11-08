Пугачёва отменила праздничное выступление из-за болезни

Певица планировала выступить на юбилейном шоу Леонида Агутина. Сам певец пожелал примадонне здоровья, отметив, что песню можно будет спеть в будущем.

Народная артистка СССР Алла Пугачёва отменила своё выступление на юбилейном концерте Леонида Агутина. Об этом певица сообщила на своей странице в "Инстаграме".

— Мечтала выступить в концерте Леонида Агутина и песня такая классная, но не смогу. Заболела, — написала исполнительница, отметив, что очень любит как самого артиста, так и его музыку.

Агутин в ответ пожелал Пугачёвой здоровья, добавив, что выступление можно будет воплотить в будущем.

Отметим, концерт посвящён 50-летию заслуженного артиста, в котором примут участие его коллеги. Среди них Анжелика Варум, Владимир Пресняков, Григорий Лепс, Сергей Шнуров, Валерий Меладзе, Любовь Успенская и другие.