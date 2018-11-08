В Москве задержали нового подозреваемого в убийстве женщины и её 12-летнего сына

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В Москве задержали нового подозреваемого в убийстве женщины и её 12-летнего сына

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Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

В квартире предполагаемого преступника обнаружена одежда погибших. Сейчас криминалисты проверяют причастность мужчины к убийству.

Правоохранители задержали ещё одного подозреваемого в убийстве женщины и её 12-летнего сына на севере Москвы. Об этом сообщает Главное следственное управление СК России по столице.

— Благодаря совместной работе следователей, криминалистов и сотрудников уголовного розыска задержан мужчина 1988 года рождения, причастный к жестокому убийству женщины и ребёнка, — говорится в сообщении следователей.

В ходе обысков в его квартире была обнаружена одежда убитых. Сейчас криминалисты работают на месте преступления, собирают доказательства, подтверждающие причастность задержанного к убийству.

Расследование дела продолжается.

Как сообщал Лайф, в среду, 7 ноября, в квартире на севере Москвы были найдены тела женщины и её сына. Убитых с множественными ножевыми ранениями обнаружила бабушка мальчика, которая пришла навестить родных. В квартире нашли орудие преступления — нож.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Ранее по подозрению в причастности к случившемуся был задержан знакомый погибшей женщины. Однако, по данным телеграм-канала Mash, он предоставил алиби и его отпустили.

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