В Москве задержали нового подозреваемого в убийстве женщины и её 12-летнего сына

Правоохранители задержали ещё одного подозреваемого в убийстве женщины и её 12-летнего сына на севере Москвы. Об этом сообщает Главное следственное управление СК России по столице.
— Благодаря совместной работе следователей, криминалистов и сотрудников уголовного розыска задержан мужчина 1988 года рождения, причастный к жестокому убийству женщины и ребёнка, — говорится в сообщении следователей.
В ходе обысков в его квартире была обнаружена одежда убитых. Сейчас криминалисты работают на месте преступления, собирают доказательства, подтверждающие причастность задержанного к убийству.
Расследование дела продолжается.
Как сообщал Лайф, в среду, 7 ноября, в квартире на севере Москвы были найдены тела женщины и её сына. Убитых с множественными ножевыми ранениями обнаружила бабушка мальчика, которая пришла навестить родных. В квартире нашли орудие преступления — нож.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Ранее по подозрению в причастности к случившемуся был задержан знакомый погибшей женщины. Однако, по данным Mash, он предоставил алиби и его отпустили.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени