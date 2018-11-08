"Локомотив" презентовал каллиграфию от Покраса Лампаса возле стадиона

Граффити возле "РЖД-арены" является самым большим в мире произведением в своём роде.

Футбольный клуб "Локомотив" совместно с художником Покрасом Лампасом презентовал каллиграфию возле "РЖД-арены" площадью более 11 тысяч квадратных метров.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба, данная работа является рекордной по своим размерам. Художник расписал площадь перед входом на стадион в клубные цвета "Локомотива" — красно-зелёные. По словам автора рисунка, главную мысль этого произведения можно выразить фразой "У нас свой путь".

По словам руководства "железнодорожников", в скором времени на прилегающей к "РЖД-арене" территории состоится "масштабная реновация" цель которой — сделать поход на матч таким же видом досуга, как и поход в кино или парк.

— Рекордная каллиграфия Покраса Лампаса — первый яркий фрагмент будущего культурно-спортивного кластера. Весной 2019 года здесь появятся контейнерная улица, уличный кинотеатр, арт-объекты и малые архитектурные формы, а также открытые для всех спортивные площадки, — заявил президент ФК "Локомотив" Илья Геркус.

Масштабное граффити на площади перед "РЖД-ареной" появилось в конце октября нынешнего года. Покрас Лампас назвал эту работу важной точкой в своём творчестве.