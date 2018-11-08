Глава Центробанка считает, что рост ВВП России может достичь 3% в 2021 году

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что в случае реализации правительством запланированных экономических мер, рост ВВП России в 2021 году может достичь 3%. Такова оценка ЦБ, о которой Набиуллина рассказала в ходе выступления в Госдуме.

Отметим, в сентябре Банк России повысил прогноз по росту ВВП России на 2020 год с 1,5–2% до 1,8–2,3%. Также сообщалось, что повышение пенсионного возраста, по прогнозам Банка России, положительно повлияет на темпы роста ВВП в 2019–2021 годах.

Как ранее писал Лайф, президент РФ Владимир Путин утвердил поправки в пенсионное законодательство. По словам главы Минфина Антона Силуанова, с 2020 года пенсии в нашей стране будут расти темпами более 6% в год.