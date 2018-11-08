Порошенко заявил, что Еврокомиссия поможет Украине получить €500 млн от МВФ

Президент Украины отметил, что помощь будет предоставлена также в сотрудничестве с валютным фондом.

Украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что Еврокомиссия поможет Киеву получить помощь в размере 500 миллионов евро от Международного валютного фонда. Такое утверждение глава Незалежной высказал по итогам встречи с президентом ЕК Валдисом Домбровскисом.

— С вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом мы проговорили, что в ближайшее время, через несколько недель, будет выделено 500 миллионов евро макрофинансовой помощи, будет представлена помощь в сотрудничестве с МВФ, — сказал украинский лидер.

19 октября Международный валютный фонд заявил о достижении с Украиной соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономики в форме кредитования stand-by. По данным МВФ, она станет заменой программе расширенного финансирования, срок которой истекает в марте следующего года.

Сейчас в украинской столице работает группа экспертов фонда, прибывшая на территорию Незалежной 4 ноября. Они намерены провести консультации по проекту украинского бюджета на 2019 год.