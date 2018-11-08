Легойда удивился молчанию международных организаций на слова Порошенко об РПЦ

Отсутствие реакции международных организаций на слова президента Украины Петра Порошенко о том, что представителям Русской православной церкви необходимо покинуть страну, вызывает удивление. Об этом заявил председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

— Меня удивляет молчание международных правовых организаций по поводу заявлений, которые делают представители украинского политического истеблишмента, — сказал Легойда журналистам.

Он напомнил, что Украинская православная церковь Московского патриархата единственная канонически признанная. Никакого другого представительства Русской церкви на Украине нет.

— Он (Порошенко. — Прим. Лайфа) кого имел в виду? Неужели миллионы своих граждан? Очень надеюсь, что нет, — добавил Легойда.

Ранее Пётр Порошенко заявил, что Русская православная церковь должна покинуть Украину, так как ей "нечего здесь делать".