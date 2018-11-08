В Башкирии трём экс-полицейским предъявили обвинение в изнасиловании дознавателя

Бывшие сотрудники правоохранительных органов арестованы до 31 декабря, им грозит до десяти лет тюрьмы.

Следователи Башкирии предъявили обвинение трём экс-полицейским в групповом изнасиловании девушки-дознавателя. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

— Всем фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение в совершении изнасилования группой лиц и совершении насильственных действий сексуального характера, — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, речь идёт о бывшем начальнике ОМВД России по Уфимскому району Эдуарде Матвееве, экс-главе ОМВД РФ по Кармаскалинскому району Салавате Галиеве и бывшем начальнике отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павле Яромчуке.

Напомним, что все трое экс-полицейских были арестованы до 31 декабря. Им грозит до десяти лет тюрьмы.