Правительство РФ упразднило комиссию по вопросам охраны здоровья

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Правительство РФ упразднило комиссию по вопросам охраны здоровья

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Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Кабмин РФ упразднил правительственную комиссию по вопросам охраны здоровья граждан. Соответствующее постановление было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Комиссия работала с 2012 года. Её основными задачами были подготовка предложений по повышению эффективности мероприятий по охране здоровья россиян и реализации государственной политики в данной сфере, а также взаимодействие с органами исполнительной власти.

Последняя опубликованная информация о работе комиссии датируется октябрём 2016 года.

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