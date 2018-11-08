Правительство РФ упразднило комиссию по вопросам охраны здоровья

Кабмин РФ упразднил правительственную комиссию по вопросам охраны здоровья граждан. Соответствующее постановление было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Комиссия работала с 2012 года. Её основными задачами были подготовка предложений по повышению эффективности мероприятий по охране здоровья россиян и реализации государственной политики в данной сфере, а также взаимодействие с органами исполнительной власти.
Последняя опубликованная информация о работе комиссии датируется октябрём 2016 года.
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