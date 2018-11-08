Песков рассказал, когда будет принято решение о кандидатуре генсека ОДКБ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что 6 декабря на саммите ОДКБ в Санкт-Петербурге будет принято решение о том, кто займёт должность генсека организации.
— Условились главы государств и правительств принять соответствующее окончательное решение 6 декабря в Санкт-Петербурге, — заявил Песков.
Пока же исполнять обязанности генерального секретаря ОДКБ останется Валерий Семериков.
Как уже сообщал Лайф, представитель Армении Юрий Хачатуров, занимавший ранее пост генсека ОДКБ, был освобождён от должности. Его на родине обвинили в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года.
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