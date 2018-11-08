Закупался каждый месяц. Стало известно, кто передавал Цеповязу деликатесы

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Закупался каждый месяц. Стало известно, кто передавал Цеповязу деликатесы

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Вячеслав Цеповяз. Фото: ©РИА Новости/Татьяна Кузнецова

Для члена банды Цапков покупались также спортивные костюмы и мобильные телефоны.

Установлена личность человека, который передавал осуждённому на 20 лет колонии строгого режима Вячеславу Цеповязу вещи и деликатесы. По словам представителя Генпрокуратуры РФ, это житель Благовещенска, он уже опрошен.

Покупки для члена банды Цапка совершались не реже раза в месяц. Это продукты (икра, мясо для шашлыка, крабы), а также спортивные костюмы и сотовые телефоны.

— Передавал их на территорию исправительного учреждения для осуждённого Цеповяза, — добавили в ведомстве.

Как писал Лайф, ранее СМИ опубликовали снимки, на которых приговорённый к 20 годам тюрьмы Цеповяз ест крабов, шашлык и красную икру. Во ФСИН заявили, что фото были сделаны в 2015 году, проверка прежде уже проводилась и теперь назначена новая. По словам главы ОНК Амурской области, на территории колонии, где отбывает наказание Цеповяз, работало кафе для заключённых.

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