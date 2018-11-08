Спасались от львов. В национальном парке Ботсваны погибло 400 буйволов

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Спасались от львов. В национальном парке Ботсваны погибло 400 буйволов

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Фото: © Flickr/Gaurika Wijeratne

Животные утонули, когда пытались переплыть реку, протекающую на границе с Намибией.

Министерство окружающей среды, природных ресурсов и туризма Ботсваны сообщило о гибели 400 буйволов в национальном парке страны.

Согласно заявлению, опубликованному на официальной странице ведомства в "Фейсбуке", животные утонули, пытаясь перебраться через реку, разграничивающую Ботсвану и Намибию.

Причины трагического инцидента пока не установлены, однако эксперты предполагают, что буйволы пытались спастись от преследующих их львов.

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