Дипломаты выясняют, есть ли среди раненных при бойне в баре в США россияне

Посольство России в США направило запрос в Госдепартамент с целью выяснить, есть ли среди пострадавших при нападении на бар в Калифорнии россияне.
Данная информация была опубликована в "твиттере" российского диппредставительства.
Напомним, в ночь на четверг неизвестный открыл стрельбу в одном из баров города Таузанд-Окс (штат Калифорния). В результате нападения погибло 12 человек. Местная полиция не исключает, что это был теракт.
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