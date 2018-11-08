Дипломаты выясняют, есть ли среди раненных при бойне в баре в США россияне

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Дипломаты выясняют, есть ли среди раненных при бойне в баре в США россияне

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Фото: © РИА Новости/Алексей Агарышев

Посольство России в США направило запрос в Госдепартамент с целью выяснить, есть ли среди пострадавших при нападении на бар в Калифорнии россияне.

Данная информация была опубликована в "твиттере" российского диппредставительства.

Напомним, в ночь на четверг неизвестный открыл стрельбу в одном из баров города Таузанд-Окс (штат Калифорния). В результате нападения погибло 12 человек. Местная полиция не исключает, что это был теракт.

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