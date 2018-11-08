Экс-главу юстиции Монако обвинили в коррупции

Бывшему главе департамента юридических услуг Княжества Монако Филиппу Нармино предъявлены обвинения в коррупции по делу, одним из главных фигурантов которого является российский миллиардер и владелец ФК "Монако" Дмитрий Рыболовлев.

Как сообщает радиостанция Europe1, Нармино обвиняется в "пассивной и активной торговле влиянием и пассивной коррупции", а также в нарушении тайны следствия. Кроме того, предъявлены обвинения его жене Кристине и сыну Антуану Нармино.

Дмитрий Рыболовлев вместе с бывшими высокопоставленными чиновниками судебного аппарата княжества был задержан в Монако во вторник, 7 ноября. Миллиардеру были предъявлены обвинения в коррупции. Позднее его отпустили из-под стражи. По информации СМИ, он был отпущен под подписку о невыезде. Однако представители Рыболовлева опровергли эту информацию.