Медведев назвал фотожурналистику профессией, которая требует мужества

Фотожурналистика является профессией, которая требует мужества. Об этом на встрече с финалистами 4-го конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

— Когда журналисты с риском для жизни добывают информацию, это точно не постановочная история, это требует большого мужества, — цитирует премьера РИА "Новости".

Конкурс имени Андрея Стенина был утверждён в 2014 году в память о фотожурналисте, погибшем на юго-востоке Украины. Главная цель — поддержка молодых фотографов. Основными темами являются экология, глобальные гуманитарные вызовы и другие социальные проблемы.