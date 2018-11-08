Путин рассказал на саммите ОДКБ о перспективах диалога с США по ДРСМД

Как отметил пресс-секретарь президента России, решение американской стороны выйти из соглашения не может не вызывать обеспокоенность.

Президент РФ Владимир Путин в ходе саммита ОДКБ в Казахстане рассказал участникам о ситуации, сложившейся вокруг Договора о ракетах средней и меньшей дальности в свете решения США выйти из соглашения. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, Путин также проинформировал участников саммита о перспективах начала разговора с американской стороной по ДРСМД.

— Все с интересом воспринимают информацию, потому что подобные шаги, как выход американцев из соглашения, не могут не вызывать обеспокоенность, — добавил Песков. — Это касается в целом вопроса безопасности глобально.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о намерении Вашингтона выйти из Договора о РСМД, так как Москва якобы нарушает его. В Госдуме заявили, что Штаты похоронили ДРСМД. Как ранее писал Лайф, Песков сообщил о возможной "пробуксовке" решения вопросов соглашения.