В доме предполагаемого убийцы москвички и школьника найдены вещи жертв — фото

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В доме предполагаемого убийцы москвички и школьника найдены вещи жертв — фото

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По делу о жестоком двойном убийстве сейчас проходят два человека. Первый задержанный оказался близким знакомым потерпевшей.

В квартире 30-летнего мужчины, который подозревается в двойном убийстве на севере Москвы, обнаружена одежда потерпевших. Об этом сообщает Следком в "Твиттере".

Отметим, что по делу сейчас проходят два человека. В частности, по подозрению в причастности к расправе был задержан знакомый погибшей. По данным телеграм-канала Mash, он сумел предоставить алиби и его отпустили под подписку о невыезде. О задержании второго подозреваемого стало известно сегодня.

Напомним, тела женщины и её 12-летнего сына с множественными ножевыми ранениями были найдены в квартире дома на улице Софьи Ковалевской. Погибших обнаружила бабушка, которая пришла навестить родных.

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