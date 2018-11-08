В доме предполагаемого убийцы москвички и школьника найдены вещи жертв — фото

По делу о жестоком двойном убийстве сейчас проходят два человека. Первый задержанный оказался близким знакомым потерпевшей.

В квартире 30-летнего мужчины, который подозревается в двойном убийстве на севере Москвы, обнаружена одежда потерпевших. Об этом сообщает Следком в "Твиттере".

Задержан подозреваемый в убийстве женщины и ее сына на севере Москвы.



В квартире 30-летнего мужчины проведен обыск, обнаружена одежда потерпевших. Подозреваемого допрашивают следователи СКР, проводятся неотложные следственные действия pic.twitter.com/kdejiwbE3Y — Следственный комитет (@sledcom_rf) 8 ноября 2018 г.

Отметим, что по делу сейчас проходят два человека. В частности, по подозрению в причастности к расправе был задержан знакомый погибшей. По данным телеграм-канала Mash, он сумел предоставить алиби и его отпустили под подписку о невыезде. О задержании второго подозреваемого стало известно сегодня.

Напомним, тела женщины и её 12-летнего сына с множественными ножевыми ранениями были найдены в квартире дома на улице Софьи Ковалевской. Погибших обнаружила бабушка, которая пришла навестить родных.