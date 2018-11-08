"Было бы круто". Смолов хочет набить тату по эскизу Покраса Лампаса

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"Было бы круто". Смолов хочет набить тату по эскизу Покраса Лампаса

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Фёдор Смолов. Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

Нападающий московского "Локомотива" Фёдор Смолов заявил, что был бы не против, если бы известный художник Покрас Лампас сделал ему эскиз татуировки.

Во время пресс-конференции, посвящённой презентации масштабной каллиграфии на площади перед "РЖД-ареной" от Покраса Лампаса, Смолова спросили, есть ли у него какие-нибудь подарки от других художников. На что форвард ответил, что нет, но высказал свою идею, каким мог бы быть презент.

— У меня родилась пара идей. Поскольку у меня много татуировок, можно было бы обратиться к Покрасу, чтобы он сделал мне эскиз нового тату. Это было бы круто, — сказал он.

Напомним, сегодня футбольный клуб "Локомотив" совместно с художником Покрасом Лампасом презентовал каллиграфию возле "РЖД-арены" площадью более 11 тысяч квадратных метров, что является рекордным размером для такого рода работы.

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