"Было бы круто". Смолов хочет набить тату по эскизу Покраса Лампаса

Нападающий московского "Локомотива" Фёдор Смолов заявил, что был бы не против, если бы известный художник Покрас Лампас сделал ему эскиз татуировки.

Во время пресс-конференции, посвящённой презентации масштабной каллиграфии на площади перед "РЖД-ареной" от Покраса Лампаса, Смолова спросили, есть ли у него какие-нибудь подарки от других художников. На что форвард ответил, что нет, но высказал свою идею, каким мог бы быть презент.

— У меня родилась пара идей. Поскольку у меня много татуировок, можно было бы обратиться к Покрасу, чтобы он сделал мне эскиз нового тату. Это было бы круто, — сказал он.

Напомним, сегодня футбольный клуб "Локомотив" совместно с художником Покрасом Лампасом презентовал каллиграфию возле "РЖД-арены" площадью более 11 тысяч квадратных метров, что является рекордным размером для такого рода работы.