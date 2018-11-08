Генштаб Украины запретил пускать в воинские части священников УПЦ

Генеральный штаб Вооружённых сил Украины препятствует пастырской работе капелланов УПЦ. Об этом заявили в канонической Украинской православной церкви.
— В прошлом месяце руководство воинской части А-0222 отдельного полка президента Украины передало церковь архистратига Михаила, восстановленную общиной УПЦ, Киевскому патриархату. Данное решение было принято вопреки закону, без согласования с военными, — говорится в сообщении.
Заместитель председателя отдела УПЦ по взаимодействию с вооружёнными силами архимандрит Лука считает, что эта мера была принята в рамках проводимой государством политики по дискриминации Православной церкви. По информации, полученной Лукой из "достоверных источников", передача храма была произведена по правительственной директиве, которая запрещает пускать служителей УПЦ в воинские части.
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