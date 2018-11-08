Цеповяз возмутился, что заключённым отказывают в праве "нормально" питаться

При этом появившиеся в СМИ фотографии его "тюремного пира" член банды Цапков считает фальсифицированными.

Осуждённый на 20 лет колонии строгого режима Вячеслав Цеповяз прокомментировал появление в Сети снимков, где он ест крабов, красную икру и жарит шашлыки. Как сообщает РБК, своё заявление по этому поводу член банды Цапков передал через своих адвокатов.

— Если развивать тему сделанности данных фотографий, <...> речь идёт об их фабрикации, — говорится в обращении заключённого.

Он отметил, что снимки были опубликованы ещё этим летом, проведённая по данному факту проверка нарушений не выявила. В то же время Цеповяз связал распространение фотографий с его бракоразводным процессом и разделом имущества. По словам члена банды Цапков, его бывшая жена Наталья Стришняя пытается "демонизировать" его и таким образом оказать давление на суд.

Цеповяз в своём заявлении подчёркивает, что достоверность фото не установлена, однако выказывает возмущение в связи с тем, что общественность отказывает заключённым в праве "нормально" питаться.

— Это получается, что несидящее общество отказывает сидящей половине в праве нормально питаться, питаться деликатесами, — заявил осуждённый на 20 лет колонии строгого режима. — Может, был какой-то повод и заключённые совместными усилиями устроили себе праздник.

Напомним, во ФСИН заявили, что фото, где Цеповяз ест деликатесы, были сделаны в 2015 году. По словам главы ОНК Амурской области, на территории колонии, где отбывает наказание Цеповяз, работало кафе для заключённых. Как писал Лайф, ранее стало известно, кто передавал заключённому продукты, а также покупал для него телефоны и спортивные костюмы.