Медведев прервал выступление главы РЖД, посоветовав не хвалиться успехами

Глава российского правительства Дмитрий Медведев прервал выступление генерального директора "Российских железных дорог" Олега Белозёрова на заседании кабмина и призвал его не хвалиться успехами. В частности, премьер-министр требовал доложить ему о финансовых планах и инвестпрограмме компании.

— Давайте не про достижения. Вы: "Да-да, Дмитрий Анатольевич, грузооборот — выше советского". Олег Валентинович, я вас похвалил, когда мы на сортировочной были (станции), вы молодцы. Но цель наша сегодняшняя не в том, чтобы ещё раз отрапортовать. Есть что-то в протокол? Или я подпишу его в том виде, в котором он есть? — сказал Медведев.

В ответ гендиректор отметил, что протокол был составлен с учётом всех пожеланий РЖД.