Кудрин оценил ситуацию с ценами на топливо

По его словам, правительство всё ищет выход совместно с нефтяниками, однако идеальная конструкция пока не найдена.

Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин рассчитывает, что кабмин выработает структурные меры стабилизации внутренних цен на топливо. По его словам, важно, чтобы соглашение с нефтяниками перешло от административного характера к непосредственному рыночному механизму.

— Думаю, что соглашение будет выполнено, но, действительно, это административное влияние на рынок. А нужно всё-таки переходить к тем параметрам, которые будут более рыночными и тем не менее не будут влиять на цены. Думаю, что такая конструкция окончательно пока не найдена, — признался он.

Как уже писал Лайф, нефтяные компании взяли на себя обязательство сдерживать розничные цены с 1 ноября 2018 года по 31 марта 2019 года. А накануне в СМИ появилась информация, что нефтяные компании якобы начали скрытно повышать цены на топливо.