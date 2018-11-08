Ефремов — о предложении лишить его звания "Заслуженный артист": Мне по барабану

Российские блогеры выступили с такой инициативой после слов артиста о том, что "Россия имеет имперские фантомные боли".

Михаил Ефремов отреагировал на предложение лишить его звания "Заслуженный артист России", с инициативой которого выступил блогер Вадим Манукян. Об этом сообщает РИА ФАН.

— Меня это не интересует. По барабану. До свидания, — сказал артист.

Манукян выступил с такой инициативой после того, как Ефремов заявил, что "Россия имеет имперские фантомные боли".

Стоит добавить, что Ефремов известен своими резкими высказываниями по поводу России. Так, он предлагал отдать Украине Крымский мост. Его даже предлагали внести в список "крымоненавистников".