В Саратове воспитателя отстранили от работы после жалоб на жестокость к детям

По словам мамы одного из воспитанников, сотрудница детсада "распускала руки и оказывала моральное давление" на ребят.

Министерство образования Саратовской области взяло под контроль ситуацию с жестоким обращением с детьми в одном из городских детских садов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства.

Ранее в саратовскую прокуратуру поступила жалоба на воспитательницу детского сада. По словам матери одного из воспитанников, сотрудница учреждения "распускала руки и оказывала моральное давление на детей".

В настоящий момент ведутся следственные работы. Воспитательница, на которую поступили жалобы, отстранена от работы.