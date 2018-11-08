В Саратове воспитателя отстранили от работы после жалоб на жестокость к детям

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В Саратове воспитателя отстранили от работы после жалоб на жестокость к детям

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Фото: © Pixabay

По словам мамы одного из воспитанников, сотрудница детсада "распускала руки и оказывала моральное давление" на ребят.

Министерство образования Саратовской области взяло под контроль ситуацию с жестоким обращением с детьми в одном из городских детских садов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства.

Ранее в саратовскую прокуратуру поступила жалоба на воспитательницу детского сада. По словам матери одного из воспитанников, сотрудница учреждения "распускала руки и оказывала моральное давление на детей".

В настоящий момент ведутся следственные работы. Воспитательница, на которую поступили жалобы, отстранена от работы.

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