"Зашквар". Поклонники не оценили клип Бузовой, Маликова и Вити АК "На Доме-2"

Рэперу, который сыграл охранника, фанаты припомнили съёмки в рекламных проектах. Они также заявили, что Бузова зачитала лучше.

Поклонники высмеяли клип на песню "На Доме-2", где снялись Ольга Бузова, Дмитрий Маликов и Витя АК. Так, рэперу припомнили съёмки в рекламных видео. Кроме того, фанаты заявили, что "Бузова зачитала лучше".

По сюжету, Маликов с Бузовой заходят в некое помещение, где спит охранник (его играет Витя АК). Певец стыдит его за сон на рабочем месте. "Охранник" же просыпается и говорит, что записал песню для телеведущей.

Далее он зачитывает рэп, то сидя в дорогом кресле, то за столом в окружении девушек (сами же они в это время едят крабов, чёрную икру и фрукты). После этого Бузова в обтягивающем красном костюме рассказывает, что помогает строить любовь.

В клипе, кстати, снялся и один из самых известных бывших участников телестройки Степан Меньщиков.

Фанаты раскритиковали ролик. "Витя стабилен, зашквар засчитан", "Витя, тебе не стыдно?!", "Пойду мыть глаза с ушами... хлоркой﻿", — подобных комментариев большинство.

За несколько часов клип набрал более семи тысяч лайков и более девяти тысяч дислайков.