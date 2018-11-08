"Тотальное невежество". В УПЦ упрекнули Порошенко в незнании собственной истории

Политику указали, насколько абсурдно гнать церковь, которая родилась на его земле тысячу лет назад и сформировала украинскую ментальность.

Руководитель пресс-службы УПЦ Московского патриархата Василий Анисимов раскритиковал стремление Петра Порошенко изгнать православную церковь с её исторической родины. По его словам, такие заявления свидетельствуют о невежественном отношении украинского лидера к истории его страны.

— Нашему президенту то лавры равноапостольного князя Владимира — создателя церкви — покоя не дают, то Нерона — гонителя христиан, и это как раз второй случай. Абсурдно гнать церковь, которая родилась здесь тысячу лет назад, сформировала нашу ментальность, наш народ. Я это всё отношу к тотальному невежеству, — заявил Анисимов в беседе с ТАСС.

Светский спикер УПЦ также выразил мнение, что политику не стоит "управлять народом, не ведая о его исторических и духовных истоках".

Ранее Порошенко заявил, что РПЦ должна покинуть Украину. Он выразил надежду, что таким образом на Украине будет побыстрее проведён так называемый объединительный собор и Украинская православная церковь получит автокефалию.