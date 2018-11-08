"Её засасывало внутрь". Лобода едва не лишилась ноги на репетиции своего шоу

Однако около двух недель назад она была госпитализирована по другой причине — звезде поставили диагноз: обструкция почки.

Певица Светлана Лобода едва не лишилась ноги на репетиции своего шоу SUPERSTAR. Об этом исполнительница рассказала в программе Андрея Малахова "Прямой эфир".

Травму артистка чуть не получила во время генеральных прогонов. Тогда проходила репетиция сложного номера на траволаторе.

— В силу того, что мы построили идентичную сцену в большом павильоне, были нюансы, которые люди, видимо, не досмотрели. Они не зашили швы. В какой-то момент моя нога попала в траволатор, её начало засасывать внутрь. Это было так больно и так страшно, — признаётся Лобода.

Певицу спасло то, что в тот момент она была без каблуков, а репетировала в кроссовках.

— Я репетировала в кроссовках. Я понимала, что нога заходит внутрь и я сейчас просто лишусь её. Ко мне сбежались все танцоры, начали кричать: "Остановите траволатор". В то время человек, который следил за траволатором, просто курил. Все побежали к этой кнопке, пытались её остановить…

Сам инцидент произошёл в день её рождения — 18 октября. Лобода рассказывает, что тогда они сразу поехали в травмпункт, сделали рентген и уже ближе к ночи отправились отмечать 36-летие.

При этом стоит отметить, что Светлана Лобода была госпитализирована около двух недель назад не из-за травмы ноги. Звезда потеряла сознание и была экстренно доставлена в Боткинскую больницу, где ей поставили диагноз: обструкция почки.

Исполнительницу поддерживали поклонники, которые несли цветы в больницу, а также родная дочь, которая ежедневно приходила к матери и учила постоянно новый стих, чтобы её порадовать.