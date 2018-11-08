Горбачёв пообещал сделать всё, чтобы не допустить новой холодной войны

По словам политика, избежать её возможно в первую очередь, если отказаться от ядерного оружия и нормализовать российско-американские отношения.

Первый президент СССР Михаил Горбачёв предостерёг от нагнетания ситуации, которая способна привести к новой холодной войне. С такой речью он выступил перед зрителями на премьерном показе документального фильма "Знакомьтесь, Горбачёв".

Горбачёв отметил, что сейчас о холодной войне говорят как о чём-то необратимом, её ждут и к ней готовятся.

— С этим нельзя мириться, нельзя опускать руки. Я верю, что новую холодную войну можно остановить, и буду всё для этого делать, — цитирует политика ТАСС.

По мнению Горбачёва, первостепенная задача — полностью избавиться от ядерного оружия, а также нормализовать отношения между Россией и США.