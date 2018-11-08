Дробыш пообещал помочь изнасилованной девушке — дознавателю из Уфы стать звездой

Знаменитый продюсер Виктор Дробыш согласился помочь изнасилованной в Уфе дознавательнице стать певицей.

Как пишет "Комсомольская правда", в социальных сетях девушка много писала о том, что не хочет работать в органах. Вместо звёздочек и погон она мечтала о карьере певицы. Кроме того, у неё есть YouTube-канал, на котором она публиковала видео, где играет на фортепиано и поёт.

Журналисты связались с Виктором Дробышем и спросили его, мог бы он помочь девушке стать настоящей певицей.

— Это возможно. Пусть она пришлёт мне свои демозаписи. Я их послушаю, — сказал продюсер.

Ранее Лайф сообщал об аресте троих подозреваемых в изнасиловании 23-летней дознавательницы прямо в полицейском отделении. Им грозит до десяти лет тюрьмы.