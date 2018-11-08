Бастрыкин временно отстранил от должности главу Управления СКР по Приморью

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Бастрыкин временно отстранил от должности главу Управления СКР по Приморью

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Александр Бастрыкин. Фото: © ВКонтакте / Бастрыкин Александр Иванович  

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин временно отстранил от должности главу Следственного управления СК РФ по Приморскому краю Сергея Грызыхина. Об этом сообщается на сайте ведомства.

— С учётом низких показателей работы Следственного управления по Приморскому краю председатель СК России принял решение временно отстранить от исполнения служебных обязанностей руководителя этого подразделения Сергея Грызыхина, — говорится в сообщении.

Такое решение было принято на совещании, где подводились итоги работы за девять месяцев в подразделениях ведомства.

В отношении Грызыхина Бастрыкин поручил начать проверку.

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