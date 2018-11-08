Бастрыкин временно отстранил от должности главу Управления СКР по Приморью

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин временно отстранил от должности главу Следственного управления СК РФ по Приморскому краю Сергея Грызыхина. Об этом сообщается на сайте ведомства.
— С учётом низких показателей работы Следственного управления по Приморскому краю председатель СК России принял решение временно отстранить от исполнения служебных обязанностей руководителя этого подразделения Сергея Грызыхина, — говорится в сообщении.
Такое решение было принято на совещании, где подводились итоги работы за девять месяцев в подразделениях ведомства.
В отношении Грызыхина Бастрыкин поручил начать проверку.
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