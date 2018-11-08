В Ивановской области собака искусала семилетнего ребёнка

У пострадавшего ребёнка перелом обеих костей ключицы, а также множественные укусы.

В Ивановской области 7-летний мальчик оказался на больничной койке после нападения собаки. Об этом сообщает официальный сайт УМВД по региону.

Инцидент произошёл в посёлке Лежнево. По предварительным данным, у ребёнка переломы обеих костей ключицы и множественные укусы. Сотрудники полиции опросили хозяина собаки — по его словам, животное гуляло на дачном участке, однако позже прокопало лаз под забором и выбежало на улицу.

В настоящее время ведётся проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.