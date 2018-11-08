США ввели новые санкции против России из-за Крыма и Донбасса

Кто именно подпадает под экономические ограничения, в Государственном департаменте не уточнили.

Соединённые Штаты вводят санкции в отношении трёх физических лиц и девяти организаций России из-за присоединения Крыма и ситуации в Донбассе. Об этом сообщил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

— Сегодня Соединённые Штаты вводят финансовые санкции, новые санкции, относящиеся к Крыму и Донбассу, — заявил Волкер во время брифинга.

Он добавил, что санкции касаются граждан и организаций, поддерживающих "попытки России интегрировать Крым через частные инвестиционные и приватизационные проекты или которые причастны к серьёзным нарушениям прав человека". Кто именно подпадает под новые ограничения, Волкер не уточнил.

— Примечательно, что это первый шаг в виде санкций, который эксклюзивно признаёт, основан на понимании, что Россия по факту контролирует Донбасс на востоке Украины, — отметил спецпредставитель Госдепа.

Ранее Волкер заявил, что администрация США раз в один-два месяца будет вводить дополнительные санкции против России по Украине. По его мнению, это необходимо, чтобы принудить Россию начать переговоры об урегулировании кризиса.