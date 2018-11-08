Начальника районного ГИБДД в Дагестане обвинили в превышении полномочий

Следствие подозревает Кази Казиева в том, что он избил человека и скрылся с места преступления.

Начальнику отдела ГИБДД по Буйнаскому району предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СК РФ по Дагестану.

По данным следователей, в начале октября этого года Кази Казиев воспользовался своим служебным положением, остановил автомобиль и избил его водителя. После этого Казиев скрылся с места происшествия.

— Ранее в отношении обвиняемого по ходатайству следователя судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — цитирует агентство представителей пресс-службы ведомства.

Казиев был арестован в конце октября, в настоящее время по факту произошедшего ведется служебная проверка.