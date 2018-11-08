Цеповяз хочет через суд взыскать со своей жены почти 640 млн рублей

Иски касаются взыскания арендной платы с ОПХ "Сила Кубани" и сделок, связанных с имуществом.

Член краснодарской банды Цапков Вячеслав Цеповяз подал к своей экс-супруге Наталье Стришней иск на общую сумму около 640 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на её адвоката Эдуарда Чургулия.

По его словам, всего зарегистрировано три иска. Первые два — на взыскание арендной платы с ОПХ "Сила Кубани" на 32,9 миллиона рублей. Как отмечает правозащитник, это предприятие ранее принадлежало Цеповязу, но он продал его, и в настоящее время собственником является Стришняя.

Третий иск — сторона истца просит оспорить сделки, которые были совершены в 2010 году: наследство и прочее.

Чургулия добавил, что из-за исков были арестованы имущество и счета "Силы Кубани", что создаёт сложности для его работы. В частности, сотрудниками ОПХ являются около 350 человек.