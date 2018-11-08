Поезд зимней Универсиады-2019 запустили в московском метро

Десятки тысяч пассажиров, проезжая по Кольцевой линии, смогут узнать о главном спортивном событии следующего года в России.

Тематический поезд метро, посвящённый XXIX Всемирной зимней универсиаде, торжественно запустили в депо "Красная Пресня". На церемонию пришли в том числе вице-премьер Ольга Голодец, министр спорта Павел Колобков, режиссёр открытия и закрытия соревнований Илья Авербух и вице-президент компании "Норникель" Владислав Гасумянов.

Вице-премьер назвала брендированный состав визитной карточкой предстоящих состязаний в Красноярске.

— В этом поезде собраны необычные факты про спорт, про жизнь на севере в нашей стране, и, мне кажется, этот поезд не оставит равнодушным никого. Он сделан талантливо с профессиональной точки зрения, дизайнеры потрудились на славу, — отметила Голодец.

Поезд раскрашен в фирменные цвета Универсиады — голубой, ярко-розовый и белый. На нём изображены растения и животные Сибири, а также талисман Игр — сибирская лайка. Дизайн придумали студенты Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина, которые победили в специальном конкурсе для дизайнерских вузов.

Поезд начнёт курсировать на Кольцевой линии в пятницу, 9 ноября. Каждый день он будет перевозить 20 тысяч пассажиров.

XXIX зимняя универсиада пройдёт в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года и соберёт более трёх тысяч спортсменов, а также около 200 тысяч зрителей из десятков стран мира.