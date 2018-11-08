В Совфеде заявили, что Россия не оставит без ответа новые санкции США

Россия не оставит без ответа новые санкции США. Об этом заявил член международного комитета Совета Федерации РФ Олег Морозов.

— Отвечать будем. Без реакции такие действия оставлять нельзя. Тем более что по ситуации вокруг Крыма ничего принципиально нового не происходит. То есть санкции в значительной мере носят демонстративный характер, — цитирует Морозова РИА "Новости".

Политик также отметил, что санкции со стороны США уже приобрели характер политической мести, потому что всё идет "не по американскому сценарию".

По мнению сенатора, никакие меры со стороны Вашингтона не изменят российской позиции по Крыму.

Ранее спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Соединённые Штаты вводят санкции в отношении трёх физических лиц и девяти организаций России из-за присоединения Крыма и ситуации в Донбассе.