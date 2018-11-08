Великобритания назвала сроки согласования договора о выходе из Евросоюза

Великобритания и Брюссель согласуют все положения договора по Brexit в течение трёх недель. Об этом заявил глава королевского Министерства иностранных дел Джереми Хант.

— Я уверен, что мы достигнем согласия по сделке в течение ближайших трёх недель… Французское правительство очень надеется на это, — приводит слова политика РИА "Новости".

Хант также выразил уверенность в том, что стороны согласуют договор без особых проблем, поскольку "в интересах всех получить документ". Ожидается, что окончательно еврозону Британия покинет в конце марта 2019 года.