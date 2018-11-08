СК завёл дело против сотрудников колонии, где содержат Цеповязова

СУ СК РФ завёл уголовное дело в отношении сотрудников колонии № 3 УФСИН России, где содержится Вячеслав Цеповяз. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
По её словам, дело заведено по статье о превышении должностных полномочий.
Как писал Лайф, ранее СМИ опубликовали снимки, на которых приговорённый к 20 годам тюрьмы Цеповяз ест крабов, шашлык и красную икру. Во ФСИН заявили, что фото были сделаны в 2015 году, проверка прежде уже проводилась, и теперь назначена новая. По словам главы ОНК Амурской области, на территории колонии, где отбывает наказание Цеповяз, работало кафе для заключённых.
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