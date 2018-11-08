СК завёл дело против сотрудников колонии, где содержат Цеповязова

Читайте также

СК завёл дело против сотрудников колонии, где содержат Цеповязова

8

Фото: © РИА Новости/Иван Руднев

Поводом для этого стали ранее опубликованные СМИ снимки, где член банды Цапка ест крабов, шашлык и красную икру.

СУ СК РФ завёл уголовное дело в отношении сотрудников колонии № 3 УФСИН России, где содержится Вячеслав Цеповяз. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По её словам, дело заведено по статье о превышении должностных полномочий.

Как писал Лайф, ранее СМИ опубликовали снимки, на которых приговорённый к 20 годам тюрьмы Цеповяз ест крабов, шашлык и красную икру. Во ФСИН заявили, что фото были сделаны в 2015 году, проверка прежде уже проводилась, и теперь назначена новая. По словам главы ОНК Амурской области, на территории колонии, где отбывает наказание Цеповяз, работало кафе для заключённых.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×