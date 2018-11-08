Напавшего с ножом на сотрудника ДПС в Саратове приговорили к 14 годам тюрьмы

Приговор вынесли ранее судимому 63-летнему водителю, который чуть не убил полицейского за то, что тот хотел эвакуировать его машину.

Саратовский областной суд приговорил к 14 годам тюрьмы жителя города Хвалынска Анатолия Алемова, сообщает региональное управление Следственного комитета. Мужчину признали виновным в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

По данным следствия, в апреле 63-летний водитель набросился с ножом на одного из инспекторов ДПС, которые остановили его на дороге. Сообщается, что автомобилист был нетрезв. Пока машину нарушителя грузили на эвакуатор, он подошёл к 34-летнему полицейскому и дважды ударил его ножом в голову и шею. Инспектора экстренно госпитализировали, а подозреваемого арестовали.

— Несмотря на непризнание Алемовым своей вины, суд счёл собранную следственным органом доказательственную базу достаточной для признания его виновным… Приговором суда ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы сроком на один год, — сообщили в СК.

Как ранее писал Лайф, нападение произошло 3 апреля 2019 года. В Сети опубликовано видео, на котором зафиксирован момент преступления.