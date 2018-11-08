В Раде одобрили новый кредит от ЕС в €1 млрд

Заём Киеву предоставят двумя частями по 500 миллионов евро, первый транш ожидают уже в ноябре.

Украинский парламент ратифицировал соглашение с Евросоюзом о получении макрофинансовой помощи. За новый кредит проголосовали 242 депутата при минимуме в 226.

Исполняющая обязанности министра финансов страны Оксана Маркарова заявила, что у Киева есть все шансы получить первую часть займа до Нового года.

— Для первого транша мы уже выполнили все технические условия, изложенные в меморандуме, — подчеркнула Маркарова.

Сообщается, что кредит в размере 1 млрд евро предоставят не более чем на 15 лет, а процентная ставка не превысит 3%.

Как ранее писал Лайф, меморандум о выделении Украине помощи от ЕС был подписан 14 сентября. Тогда Еврокомиссия обозначила ряд условий для получения кредита, среди которых указали необходимость принять меры для борьбы с коррупцией и провести ряд реформ, которых требует МВФ.

В сентябре премьер-министр Украины Владимир Гройсман предрёк стране дефолт. По его словам, госдолг страны достиг 1,3 триллиона гривен (около 46 миллиардов долларов).